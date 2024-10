Panische Mutter filmt ihre Kinder, die kopfüber im Fahrgeschäft feststecken!

Little Rock (Arkansas/USA) - Für sie bleibt kurz die Welt stehen: Eine Mutter muss auf einem Jahrmarkt im US-Bundesstaat Arkansas mitansehen, wie ihre Kinder kopfüber in einem Fahrgeschäft feststecken - und kann nichts dagegen tun!

Alptraum für eine Mutter im US-Bundesstaat Arkansas: Sie musste mitansehen, wie ihre Kinder kopfüber in einem Fahrgeschäft feststeckten (r.). © Fotomontage: Screenshot/Facebook/Allyson Metzger

"Ein paar Leute versuchten, das Gerät zum Drehen zu kriegen, und sie bekamen es fast auf halbe Strecke nach unten. Dann ging es wieder nach oben, und meine Kinder standen immer noch auf dem Kopf. Ich gerate also in Panik. Mein Partner ist in Panik", so die verzweifelte Allyson Metzger gegenüber "KATV ABC 7".

Ihre Kinder: elf und acht Jahre alt, kopfüber und gefangen auf dem "X-Drive" der "Arkansas State Fair". Sie filmte den Vorfall am vergangenen Samstag, dem 12. Oktober, mit ihrem Handy.

Erst sah es so aus, als sei ihre elfjährige Tochter bewusstlos geworden, so die panische Mama. Wie der Sender Metzger zitiert, habe die Besatzung mindestens 15 Minuten gebraucht, um ihre Kinder aus dem Fahrgeschäft zu holen. Zu Hause habe die Kleine geweint, beklagte sich über Schwindel sowie Beinschmerzen.