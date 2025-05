Papst Leo XIV. traute sie: Ehepaar kann nach Wahl seinen Augen kaum glauben

Papst Leo XIV. wurde vor rund einer Woche zum neuen Oberhaupt der katholischen Kirche gewählt. © Oliver Weiken/dpa

Als Gefallen für Heathers verstorbenen Vater Ed Schmit war der spätere Papst damals extra aus Peru eingeflogen – nur für die Trauung.

Direkt nach der Zeremonie reiste er wieder ab, um seine Missionsarbeit in Südamerika fortzusetzen.

"Jedes Mal, wenn wir darüber sprechen, müssen wir weinen – es sind Tränen der Freude. Ich wünschte, mein Vater könnte das noch erleben. Die beiden waren sehr eng verbunden", so Heather.

Dominic sagte, die Wahrscheinlichkeit dafür liege wohl bei eins zu einer Million. Er könne nun sagen, dass er vom Papst getraut worden sei.

"Er war immer so ruhig, bodenständig und einfach fröhlich. Er ist einfach sehr demütig – und offensichtlich wird er von den ganz Großen in der Kirche geschätzt. Immerhin haben sie ihn in nur wenigen Tagen gewählt", so das Paar.