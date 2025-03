Party endet in Chaos: Gäste feiern auf Dach, dann kracht es ein

Ein Veranda-Dach mit Partygäste darauf und darunter ist eingestürzt. © Bildmontage: Screenshot/X/MartyGriffinKD

Laut dem CBS-Sender "KDKA-TV" feierten Hunderte in einem Innenhof anlässlich des kommenden Saint Patrick’s Day (17. März). Die Feier fand am Freitag (Ortszeit) in der Semple Street nahe der University of Pittsburgh statt. Am Nachmittag endete die Party abrupt.

Ein in den sozialen Medien kursierendes Video der Party zeigt, wie über ein Dutzend Menschen auf dem Vordach eines Hauses stehen und sitzen. Auch unterhalb des Dachs befinden sich Feiernde. Dann kracht es ein.

Nach Angaben von KDKA-TV seien dabei 16 Personen verletzt worden und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. 13 wären leicht verletzt, drei Menschen seien in ernstem, jedoch nicht lebensbedrohlichen Zustand gewesen.