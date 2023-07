Polizisten stecken dreijährigen Sohn wegen Töpfchen-Unfällen ins Gefängnis

Fort Lauderdale (USA) - Zwei Polizisten im US -Bundesstaat Florida wird vorgeworfen, ihren gemeinsamen Sohn zweimal in eine "widerliche" Gefängniszelle gesteckt zu haben. Eigenen Aussagen der Eltern nach, sei der Grund dafür gewesen, dass der Junge es wiederholt nicht rechtzeitig aufs Töpfchen geschafft hätte.

Wiederholte Töpfchen-Unfälle waren der Grund für die Gefängnis-Strafe der Eltern. (Symbolbild) © tomsickova/123RF

Die Mutter, eine Kriminalbeamtin und der Vater, Lieutenant der Daytona Beach Shores Polizei, wird vorgeworfen, ihren eigenen Sohn psychisch missbraucht zu haben, berichtete The Associated Press.

In einem Video, welches vergangene Woche von der Volusia County Sheriff an die Medien herangetragen wurde, gab das Paar gegenüber einem staatlichen Ermittler für Kindesmissbrauch zu, ihren Sohn zweimal ins Gefängnis gesteckt zu haben, am 5. und 6. Oktober 2022.

Das Video wurde von der Körperkamera eines Beamten der Volusia County Sheriff's Office aufgezeichnet, der den Ermittler zu dem Haus der Polizisten begleitete.

Darin erklärt der Vater, dass die Kindertagesstätte Windeln für Kinder älter als drei nicht erlaubte. Zwar sei die Einrichtung zu der Zeit noch nachsichtig gewesen, aber deswegen hätten sie alles versucht, um dem Dreieinhalbjährigen die Windeln abzugewöhnen.

"Wir haben es mit Büchern versucht, wir haben versucht, ohne Hosen herumzulaufen, wir haben wirklich alles versucht", teilte der Vater dem Ermittler mit. Stattdessen versuchte er es also mit einer härteren Konfrontation.

"Ich sagte: 'Du weißt, was ich beruflich mache'", erklärte der Vater. "Ich sagte, ich bin ein Polizist. Ich bringe böse Jungs in den Knast, die sich nicht an das Gesetz halten. Das habe ich also getan. Ich sagte: 'Du weißt, dass du dich nicht an die Regeln hältst, lass uns ins Gefängnis gehen.'"