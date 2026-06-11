"Potenziell tödlich": Gefährliche Zecken-Infektion wieder aufgetaucht

Kalifornien (USA) - Im US-Bundesstaat Kalifornien wurde erneut eine seltene, durch Zecken übertragene Krankheit festgestellt, die als "potenziell tödlich" gilt.

Weltweit sind erst vier Fälle bekannt, in denen der seltene Erreger durch Zecken auf den Menschen übertragen wurde. © 123RF/alekseymatrenin

Wie Daily Mail berichtet, wurde in der bei Prominenten beliebten Gegend Sonoma County in Kalifornien ein äußerst seltener Fall einer durch Zecken übertragenen Infektion beim Menschen nachgewiesen - erst der vierte bekannte Fall weltweit.

Bei dem Erreger handelt es sich um das Bakterium Rickettsia lanei, das vor rund acht Jahren erstmals in Zecken identifiziert wurde.

Erst 2023 wurde jedoch entdeckt, dass es auch Menschen infizieren kann, nachdem ein Patient in Kalifornien mit Fieber und starken Gliederschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert worden war.