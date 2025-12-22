Leeres Boot entdeckt: Onkel und Neffe nach Angelausflug vermisst

Florida (USA) - Eigentlich sollte es ein ganz normaler Angelausflug werden - doch nun gelten beide Männer im US-Bundesstaat Florida als vermisst.

Brandon Billmaier (33, l.) und sein Onkel Randall Spivey (57) gelten seit Freitag als vermisst. © Instagram/Screenshot/deborah_sb_

Brandon Billmaier (33) und sein Onkel Randall Spivey (57) sind am Freitagmorgen zum Fischen aufgebrochen, kehrten jedoch nicht wie vereinbart am Nachmittag zurück, wie Brandons Ehefrau Deborah Billmaier auf Facebook berichtete.

Am nächsten Morgen wurde das leere Boot der beiden Männer gefunden. Von ihnen selbst fehlt bislang jede Spur.

Eine groß angelegte Suchaktion der US-Küstenwache blieb bisher ohne Erfolg, wird aber fortgesetzt.

Deborah Billmaier zeigte sich zutiefst dankbar für die Unterstützung der Öffentlichkeit und richtete einen herzzerreißenden Appell an die Community: "Bitte helfen Sie mit, die beiden zu finden und nach Hause zu bringen."