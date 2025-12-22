Leeres Boot entdeckt: Onkel und Neffe nach Angelausflug vermisst
Florida (USA) - Eigentlich sollte es ein ganz normaler Angelausflug werden - doch nun gelten beide Männer im US-Bundesstaat Florida als vermisst.
Brandon Billmaier (33) und sein Onkel Randall Spivey (57) sind am Freitagmorgen zum Fischen aufgebrochen, kehrten jedoch nicht wie vereinbart am Nachmittag zurück, wie Brandons Ehefrau Deborah Billmaier auf Facebook berichtete.
Am nächsten Morgen wurde das leere Boot der beiden Männer gefunden. Von ihnen selbst fehlt bislang jede Spur.
Eine groß angelegte Suchaktion der US-Küstenwache blieb bisher ohne Erfolg, wird aber fortgesetzt.
Deborah Billmaier zeigte sich zutiefst dankbar für die Unterstützung der Öffentlichkeit und richtete einen herzzerreißenden Appell an die Community: "Bitte helfen Sie mit, die beiden zu finden und nach Hause zu bringen."
Suchmaßnahmen werden fortgesetzt
Ein Sprecher des Südostbezirks der US-Küstenwache, Riley Perkofski, erklärte gegenüber Fox Digital, dass das Boot noch in Betrieb war, als es gefunden wurde. "Das Boot hatte einen Gang eingelegt", so Perkofski.
Die Küstenwache stellte fest, dass trotz einer an Bord befindlichen Notfunkbake kein Notsignal abgesetzt wurde. Die Rettungswesten fehlten jedoch, was darauf schließen lässt, dass die beiden Männer sie möglicherweise trugen.
Trotz der unklaren Lage zeigen sich die Rettungskräfte optimistisch. "Wir führen weiterhin eine Such- und Bergungsaktion durch", sagte Scott Smith, Koordinator der zivilen Rettungskräfte, gegenüber Gulf Coast News.
"Es besteht eine sehr gute Chance, dass sie noch leben, obwohl sie seit etwa 36 Stunden im Wasser sind."
