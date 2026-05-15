Wieder kein Urteil: Dritter Vergewaltigungs-Prozess gegen Harvey Weinstein gescheitert

New York - Weil die Geschworenen erneut zu keinem einstimmigen Urteil gekommen sind, ist der Vergewaltigungsprozess gegen den US-Filmproduzenten Harvey Weinstein (74) ein drittes Mal gescheitert.

Auch diesmal konnte sich die Jury nicht auf ein Urteil gegen den ehemaligen Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein (74) einigen. (Archivbild) © Angela Weiss/POOL AFP/AP/dpa

Ein Richter erklärte den Prozess am Freitag zu einem "Fehlprozess", wie unter anderem "BBC" berichtete.

Die Staatsanwaltschaft prüfe nun, ob der Fall ein viertes Mal vor Gericht gebracht werden soll: "Während wir enttäuscht sind, dass das Verfahren mit einem Fehlprozess endete, respektieren wir das Geschworenensystem zutiefst und danken allen Geschworenen aufrichtig für ihre Zeit und ihr Engagement."

Im Mittelpunkt des Prozesses standen dabei die Vorwürfe der Schauspielerin Jessica Mann (40), die behauptet, im Jahr 2013 von Weinstein in einem Hotelzimmer vergewaltigt worden zu sein. Weinstein selbst, dem bereits mehrere Frauen sexuelle Übergriffe vorgeworfen hatten, beteuerte stets seine Unschuld.

Abseits des am Freitag gescheiterten Prozesses muss der frühere Hollywood-Produzent derzeit eine 16-jährige Haftstrafe in Kalifornien absitzen.