Rockband geht frühstücken, während bewaffneter Räuber ihren Van plündert!

Kein guter Start in den USA: Die britische Rockband "Sports Team" ist am ersten Tag ihrer US-Tour von einem bewaffneten Mann ausgeraubt worden.

Von Chris Pechmann

Vallejo (Kalifornien, USA) - Willkommen in den USA! Die britische Rockband "Sports Team" ("Here's The Thing", "M5") ist am ersten Tag ihrer US-Tour von einem bewaffneten Räuber ausgeraubt worden.

Ein Mitglied der Band filmte den Räuber, der sich am weißen Van der Gruppe zu schaffen machte (l.). Bandmitglieder, die den Mann konfrontieren wollten, stürmten wenig später zurück in den Starbucks (r.). © Bildmontage: Screenshot/Instagram/sportsteam Sky News und BBC berichteten über den Vorfall vom gestrigen Dienstagmorgen (Ortszeit) in der Stadt Vallejo (Kalifornien). Die Band war gerade auf dem Weg zum ersten Termin ihrer Tour nahe Sacramento und hielt zum Frühstück bei einem Starbucks. Ein Passant öffnete die Tür zum Laden und fragte: "Hat jemand einen weißen Sprinter-Van? Denn ihr werdet gerade ausgeraubt", so Schlagzeuger Al Greenwood gegenüber BBC. Daraufhin rannten die Musiker nach draußen und fingen an zu schreien, so der Schlagzeuger. Dort kam ihnen bereits jemand entgegen, der sagte: "Vorsicht, er hat etwas in der Hand." Laut Berichten drohte der Räuber der Tourmanagerin, die als Erste am Van ankam, mit vorgehaltener Pistole. USA Doppelmoral: Erst gegen Homosexualität hetzen - und jetzt Sextape mit einem Mann? Ein anderes Mitglied der Band filmte den Vorfall und stellte die Aufnahmen ins Netz. Im Video ist zu hören, wie Mitarbeiter aus dem Starbucks die Gruppe auffordern, die Straße zu verlassen und wieder nach drinnen zu kommen. "Es war sehr verwirrend, weil sie einfach mit ihrer Schicht weitermachten", sagte Greenwood.

Der Räuber verschonte die Instrumente der Band "Sports Team"