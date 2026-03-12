Mann rast mit Auto in Synagoge und eröffnet Feuer: Angreifer tot

West Bloomfield (USA) - In einer Synagoge im US-Bundesstaat Michigan hat sich mutmaßlich ein Anschlag zugetragen.

Neben dem FBI sind auch Dutzende Polizei- und Rettungsfahrzeuge vor Ort. © Corey Williams/AP/dpa

Wie NBC und andere US-amerikanische Medien berichten, wurden am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) in der "Temple Israel"-Synagoge in West Bloomfield nahe Detroit mehrere Schüsse abgegeben.

Laut Angaben der Polizei rammte ein Auto die Eingangstür des Gebäudes. Daraufhin stürmte ein Mann den jüdischen Versammlungsort und eröffnete das Feuer.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde niemand verletzt. Der Schütze konnte jedoch von der Polizei überwältigt werden. Laut US-Medien kam der Angreifer dabei ums Leben.

"Es ist noch alles in Bewegung und wir versuchen immer noch, uns einen Überblick zu verschaffen", sagte der örtliche Polizeichef. Ein Feuer am Fahrzeug des Schützen mache die Situation kompliziert.

Alle Menschen in Schulen und Gotteshäusern in der Umgebung wurden angewiesen, sich in Sicherheit zu bringen, während die Polizei reagiert.