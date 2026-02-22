Schneechaos in den USA droht: Wintersturm bringt bis zu 50 Zentimeter Neuschnee

Ein schwerer Wintersturm mit Schnee und Eiseskälte rollt auf den Nordosten der USA zu.

Von Barbara Munker New York (USA) - Ein schwerer Wintersturm mit Schnee und Eiseskälte rollt auf den Nordosten der USA zu.

Schweres Gerät des New Yorker Winterdienstes wird für den Einsatz im Notfall vorbereitet. © Lev Radin/ZUMA Press Wire/dpa Für Millionen Einwohner in mehreren Bundesstaaten gelten Unwetterwarnungen, wie US-Medien unter Berufung auf Meteorologen berichten. In einigen Regionen könnten demnach mehr als 50 Zentimeter Neuschnee fallen. Für den gesamten Bundesstaat New Jersey gelte nun eine Blizzard-Warnung, teilte Gouverneurin Mikie Sherrill am Sonntagmorgen (Ortszeit) mit. Sie rief die Bevölkerung dazu auf, sich mit Vorräten einzudecken und während des Sturms nicht auf die Straße zu gehen.

Blizzard-Warnung in mehreren US-Staaten

Der Bürgermeister von New York, Zohran Mamdani, warnt vor massiven Schneefällen. © Lev Radin/ZUMA Press Wire/dpa Ein Blizzard ist ein starker Schneesturm, der aufgrund seiner Stärke in einer Region das öffentliche Leben vorübergehend lahmlegt. Nach Definition des amerikanischen Wetterdienstes bringt dieses Wetterextrem Windgeschwindigkeiten von wenigstens 56 Kilometer pro Stunde

und Sichtweiten, die unter 400 Metern liegen, mit sich. Auch im Nachbarstaat New York warnte der Bürgermeister von New York, Zohran Mamdani, vor massiven Schneefällen und rief vorab den Notstand aus. Dies sei der erste Blizzard seit 2016, sagte Mamdani. Die Millionenmetropole habe zusätzliche Einsatzkräfte und Räumgeräte mobilisiert. Zudem kündigte der Bürgermeister am Sonntagmittag (Ortszeit) an, dass ab dem Abend bis Montagmittag Straßen, Autobahnen und Brücken im Stadtgebiet für den Verkehr gesperrt werden. Das Fahrverbot gelte für Autos, Lastwagen, Motorroller und E-Bikes. Am Montag bleiben die Schulen in New York geschlossen.

