Entführung und versuchter Mord an Schülerin: Täter erhält gigantische Haftstrafe

In einem abgelegten Waldstück versuchte David Anderson die 14-Jährige zu erschießen. (Symbolbild) © 123RF/anatoliyberislavskiy

Die Teenagerin wurde am 2. November 2022 entführt, als sie gerade in einem Vorort in Alaska aus dem Schulbus stieg und nach Hause laufen wollte.

Anderson bedrohte sie mit einer Pistole und zwang sie, in sein Auto zu steigen, wie Alaska's News Source berichtet. Dort fesselte er das Mädchen und schlug es.

Anschließend ließ der 52-Jährige die Jugendliche an einem Waldstück raus, vergewaltigte sie und versuchte sie umzubringen, indem er auf sie schoss.

Nach eigenen Angaben soll er dabei seine Augen bedeckt haben, da er den Anblick nicht ertrug.

Als er vom Tatort floh, bemerkte er nicht, dass die 14-Jährige noch lebte. Das Opfer befreite sich und bekam Hilfe von einem Passanten in einem vorbeifahrenden Auto.