Um Versorgung des Landes zu sichern: USA will Milliarden Fliegen zur Waffe machen

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur "AP" sollen die Fliegen über Mexiko und Texas freigelassen werden. Die US-Regierung möchte aber keinen Krieg anfangen, sondern lediglich die Rindfleischversorgung des eigenen Landes sichern.

So hat sich in den letzten Jahren ein Parasit breitgemacht, der Nutz- und Haustiere aller Art bedroht: die Neuwelt-Schraubenwurmfliege. Jedoch ist nicht die Fliege an sich das Problem, sondern ihre Nachkommen.

Um den Erhalt ihrer Art zu sichern, legt diese Fliegenart ihre Eier in offene Wunden von Tieren und auch von Menschen! Wenn die Wunden nicht gereinigt und die Eier nicht entfernt werden, schlüpfen die Larven und fressen sich in das Fleisch ihres neuen Wirts, was diesem höllische Schmerzen bereitet und sogar zum Tod führen kann.

Das Problem für die Industrie: Wenn die Larven einmal ein Tier befallen haben, kann dieses nicht mehr ohne Weiteres an ein Schlachthaus weitergegeben werden. Bei unbewusstem Verzehr des infizierten Fleischs können die Fliegenlarven nämlich zu erheblichen gesundheitlichen Problemen wie Magen-Darm-Beschwerden oder Infektionen führen.

Die Lösung der US-Regierung? Feuer mit Feuer bekämpfen! Sprich: Sie züchten nun Milliarden Neuwelt-Schraubenwurmfliegen heran, um die Population einzudämmen. Klingt erst einmal völlig absurd, doch dahinter steckt ein Plan.