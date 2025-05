Schockierende Enthüllung: Gabby Petito (†22) schrieb von Schmerz und Kontrolle

USA - In einer TV-Doku zeigen Gabbys Eltern bisher unveröffentlichte Textnachrichten, die ihre Tochter (†22) kurz vor ihrem Tod an ihren Partner Brian Laundrie (†23) geschickt hatte. Sie offenbaren erschreckende Details.

Die Beziehung zwischen Gabby (†22) und Brian (†23) hatte toxische Züge. © Instagram/Screenshot/gabspetito

In der Dokumentation "The Gabby Petito Story: Vanishing Point" sprach Gabbys Mutter, Nichole Schmidt, über ihren ersten Eindruck von Brian: "Ich mochte Brian. Ich fand ihn interessant. Er sprach sehr leise. Er saß oft mit Gabbys jüngeren Schwestern zusammen und malte mit ihnen. Er verstand sich gut mit ihrem Bruder TJ und schien einfach ein netter Mensch zu sein."

Ein fataler Trugschluss, wie sich später herausstellen sollte. Denn die Beziehung zwischen der jungen Frau und Brian hatte toxische Züge, wie nun durch Textnachrichten deutlich wurde.

"Versuch nicht, mich zu kontrollieren, denn das macht mich nur wütend", schrieb die 22-Jährige an Brian. "Ich liebe dich so sehr, aber es ist die Art, wie du mit mir sprichst, die mir am meisten wehtut."

Der Fall Gabby Petito sorgte 2021 weltweit für Entsetzen, als die 22-jährige US-Amerikanerin während eines gemeinsamen Roadtrips mit ihrem Verlobten Brian Laundrie verschwand und wenig später tot aufgefunden wurde. Ihr 23-jähriger Partner schwieg zunächst und nahm sich kurz darauf das Leben.