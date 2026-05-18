Schüsse an islamischem Zentrum in San Diego: Polizei mit Großaufgebot vor Ort

San Diego - Die Polizei in San Diego hat mit einem massiven Einsatz auf Berichte über einen Schützen an einem islamischen Zentrum reagiert.

Einsatzkräfte gehen an einem mit Plane abgedeckten Opfer vorbei am Tatort nach Schüssen vor dem Islamic Center of San Diego. © Gregory Bull/AP/dpa

Auf Hubschrauber-Aufnahmen war zu sehen, wie Beamte in Schutzausrüstung das Gebäude in einem Vorort der kalifornischen Stadt betraten.

Die umliegenden Straßen und eine anliegende Autobahn waren von dutzenden Polizeifahrzeugen blockiert. Von der Polizei gab es zunächst keine Informationen zu möglichen Opfern.

Sie richtete einen Sammelplatz für Familienmitglieder ein.