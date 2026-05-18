Schüsse an islamischem Zentrum in San Diego: Polizei mit Großaufgebot vor Ort

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Die Polizei in San Diego hat mit einem massiven Einsatz auf Berichte über einen Schützen an einem islamischen Zentrum reagiert.

Von Andrej Sokolow, Jan Christoph

San Diego - Die Polizei in San Diego hat mit einem massiven Einsatz auf Berichte über einen Schützen an einem islamischen Zentrum reagiert.

Einsatzkräfte gehen an einem mit Plane abgedeckten Opfer vorbei am Tatort nach Schüssen vor dem Islamic Center of San Diego.
Einsatzkräfte gehen an einem mit Plane abgedeckten Opfer vorbei am Tatort nach Schüssen vor dem Islamic Center of San Diego.  © Gregory Bull/AP/dpa

Auf Hubschrauber-Aufnahmen war zu sehen, wie Beamte in Schutzausrüstung das Gebäude in einem Vorort der kalifornischen Stadt betraten.

Die umliegenden Straßen und eine anliegende Autobahn waren von dutzenden Polizeifahrzeugen blockiert. Von der Polizei gab es zunächst keine Informationen zu möglichen Opfern.

Sie richtete einen Sammelplatz für Familienmitglieder ein.

Menschen stehen hinter dem Polizeiband am Tatort nach Schüssen vor dem Islamic Center of San Diego.
Menschen stehen hinter dem Polizeiband am Tatort nach Schüssen vor dem Islamic Center of San Diego.  © Gregory Bull/AP/dpa

Auf den Videoaufnahmen war zu sehen, wie Menschen unter Polizeischutz von dem Gebäude weggeleitet wurden.

Zu dem Zentrum gehören eine Moschee und eine islamische Schule.

Titelfoto: Bildmontage: Gregory Bull/AP/dpa

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