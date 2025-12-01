Schüsse bei Kindergeburtstag: Vier Tote, Schütze auf der Flucht

Stockton (Kalifornien) - Bei Schüssen während eines Kindergeburtstages in der kalifornischen Stadt Stockton sind Behördenangaben zufolge mindestens vier Menschen getötet worden.

Einsatzkräfte am Tatort. © Ethan Swope/AP/dpa

Insgesamt seien 14 Menschen getroffen worden, wie das Büro des Sheriffs der Region San Joaquin in den sozialen Medien mitteilte.

Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren. Die Polizei bat um Zeugenhinweise zu dem Vorfall am frühen Samstagabend (Ortszeit).

Der stellvertretende Bürgermeister von Stockton, Jason Lee, sprach in einem Facebook-Post von einem Schusswaffenangriff auf einem Kindergeburtstag. Eine Eisdiele sollte niemals ein Ort sein, an dem Familien um ihr Leben fürchten müssen.