Schüsse in vollem Lokal: Vier Tote und Dutzende Verletzte

St. Helena Island - Schüsse in Restaurant! Am frühen Sonntagmorgen sind im US-Bundesstaat South Carolina vier Menschen ums Leben gekommen.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren am US-Lokal "Willie's Bar and Grill" auf St. Helena im Großeinsatz. © Screenshot/X/@QCTLKNews

Eine noch unbekannte Person habe auf der Insel St. Helena Island zwischen Charleston und Savannah kurz nach Mitternacht in der "Willie's Bar and Grill" das Feuer eröffnet, teilten die Ermittler mit.

Hunderte Menschen seien in dem Lokal gewesen und teilweise zu nahegelegenen Geschäften und Grundstücken geflohen, um Schutz zu suchen.

Vier Opfer hätten eingetroffene Rettungskräfte noch am Tatort für tot erklärt. Vier weitere Personen seien in lebensgefährlichem Zustand ins Krankenhaus gekommen

Mindestens 20 Leute würden derzeit als verletzt gelten, hieß es weiter.