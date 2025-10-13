Schüsse in vollem Lokal: Vier Tote und Dutzende Verletzte
Von Christian Fahrenbach
St. Helena Island - Schüsse in Restaurant! Am frühen Sonntagmorgen sind im US-Bundesstaat South Carolina vier Menschen ums Leben gekommen.
Eine noch unbekannte Person habe auf der Insel St. Helena Island zwischen Charleston und Savannah kurz nach Mitternacht in der "Willie's Bar and Grill" das Feuer eröffnet, teilten die Ermittler mit.
Hunderte Menschen seien in dem Lokal gewesen und teilweise zu nahegelegenen Geschäften und Grundstücken geflohen, um Schutz zu suchen.
Vier Opfer hätten eingetroffene Rettungskräfte noch am Tatort für tot erklärt. Vier weitere Personen seien in lebensgefährlichem Zustand ins Krankenhaus gekommen
Mindestens 20 Leute würden derzeit als verletzt gelten, hieß es weiter.
Details, nähere Umstände oder ein mögliches Motiv konnte das Beaufort County Sheriff Office zunächst nicht mitteilen. "Dies ist ein tragischer und schwieriger Vorfall für alle. Wir bitten um Ihre Geduld, während wir diesen Vorfall weiter untersuchen", so die Polizeibehörde.
Titelfoto: Screenshot/X/@QCTLKNews