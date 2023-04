Schulbus-Fahrer verliert Bewusstsein: Siebtklässler schreitet ein und rettet mehr als 60 Schüler

Michigan (USA) - Am vergangenen Mittwoch verlor der Busfahrer eines vollen Schulbusses in den USA das Bewusstsein. Nur dank des schnellen Handelns eines Siebtklässlers, konnte eine Katastrophe verhindert werden.

Der Fahrer informierte noch über seinen schlechter werdenden Zustand, doch er schaffte es nicht mehr, den Bus sicher von der Straße zu bringen. © Bildmontage/Screenshot: YouTube/Azmi Haroun

Der Fahrer, welcher begann zu merken, dass er sich unwohl fühlte, benachrichtigte einen Vorgesetzten über eine Funkverbindung.

"Mir ist gerade sehr schwindelig, ich muss rechts ran fahren", war in dem Video zu hören. Der Fahrer gab seinen Standort durch, doch bevor er die Möglichkeit dazu hatte, selbstständig anzuhalten, verlor er schon das Bewusstsein.

"Oh verdammt, oh verdammt, oh verdammt, Mist", kam aus dem hinteren Teil des Busses, womöglich von Dillon Reeves - kaum eine Sekunde später trat der Schüler hervor und kam dem Fahrer zur Hilfe. Noch bevor einige seiner Mitschüler realisieren konnten, was geschehen war, kam der Bus zum Stehen.

"Ruft 911 an. Jetzt", rief Dillon seinen Mitschülern gefasst zu, welche kurz verwirrt waren und anschließend realisierten, wie brenzlich die Situation war, in der sie gerade steckten - und in Panik ausbrachen.

"Dillon war dieses Jahr ein toller Kerl", sagte die Stiefmutter des Schülers auf der Pressekonferenz am gestrigen Donnerstag. "So etwas zu tun, erfüllt mein Herz … lässt mein Herz höher schlagen. Ich bin sehr stolz auf ihn."