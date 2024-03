Schule sorgt mit ekelhafter Spendenaktion für Empörung: Das mussten die Kinder machen!

Oklahoma - Ein schockierendes Video aus einer Highschool im US-Bundesstaat Oklahoma zeigt junge Schüler, die für eine Spendenaktion an den Füßen von Erwachsenen lecken.

"Wir möchten betonen, dass viele der Informationen zu diesem Video ungenau sind. Nichtsdestotrotz haben wir bei diesem speziellen Spiel dabei versagt, die Würde unserer Schüler und den Stolz unserer Gemeinde aufrechtzuerhalten", erklärte die Schule gegenüber " New York Post " und entschuldigte sich für diese Aktion.

Weil der verstörende Clip in den USA für Aufregung sorgte, sah sich die Schule zu einer Stellungnahme gezwungen. Ihrer Erklärung nach sie dieser Wettbewerb Teil einer Spendenaktion gewesen. Die Teilnahme an der Aktion sei freiwillig erfolgt.

Unterdessen kündigte der Bildungsminister des Bundesstaats eine Untersuchung des Vorfalls an: "Das ist widerwärtig. Wir werden diesen Schmutz aus den Schulen in Oklahoma entfernen. Unsere Behörde ermittelt", schrieb Ryan Walters am Samstag auf X.