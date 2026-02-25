Ehemann erwischt sie im Bett mit Schüler: Dreifach-Mutter wegen Kindesmissbrauchs angeklagt
Indiana (USA) - Eine Schulsekretärin aus dem US-Bundesstaat Indiana gestand der Polizei, dreimal mit einem Schüler geschlafen zu haben.
Wie New York Post berichtet, wird Alicia Hughes (31) beschuldigt, sexuelle Beziehungen zu Schülern gehabt zu haben.
Die Polizei wurde in der Nacht zum Valentinstag wegen eines Vorfalls mit Körperverletzung in Hughes’ Wohnung gerufen, nachdem ihr Ehemann sie gemeinsam mit einem 18‑jährigen Schüler im Bett angetroffen haben soll.
In neu veröffentlichten Vernehmungsvideos ist die 31‑Jährige zu sehen, wie sie in Tränen ausbricht und zugibt, dreimal mit dem 18‑jährigen Schüler geschlafen zu haben. Sie betonte jedoch, dass der sexuelle Kontakt erst nach dem 18. Geburtstag des Jugendlichen stattfand.
Zudem gibt sie an, von ihrem Ehemann "körperlich und seelisch" misshandelt worden zu sein.
Die Mutter von drei Kindern wurde wegen fünffachen Kindesmissbrauchs angeklagt. Die Vorwürfe beziehen sich jedoch auf einen anderen, 17‑jährigen Schüler, der den Behörden berichtete, mehrere sexuelle Begegnungen mit ihr gehabt zu haben.
Alicias Ehemann hat die Scheidung eingereicht
In der Befragung weigerte sich die 31‑Jährige zunächst, Kontakt zu dem 17‑Jährigen zuzugeben.
Später räumte sie jedoch ein, sich mit ihm getroffen zu haben, betonte aber, keine Affäre mit ihm gehabt zu haben, "da er minderjährig war".
Auf die Frage, ob sie ihm anzügliche Fotos geschickt habe, antwortete sie mit "Ja". Kurz darauf verlangte sie einen Anwalt, woraufhin das Verhör beendet wurde.
Hughes wurde daraufhin festgenommen und wegen fünffachen Kindesmissbrauchs im Zusammenhang mit der sexuellen Beziehung zu dem minderjährigen Schüler angeklagt.
Sie befindet sich im Gefängnis des Randolph County und wird gegen eine Kaution von 25.000 US‑Dollar (rund 21.209 Euro) festgehalten.
Von ihrem Job bei der Randolph Eastern School Corporation wurde die ehemalige Schulsekretärin suspendiert. Ihr drohen bis zu sechs Jahre Haft und eine hohe Geldstrafe, sollte sie verurteilt werden.
Ihr Ehemann, Bailey Hughes, hat inzwischen die Scheidung eingereicht und das vorläufige Sorgerecht für die drei gemeinsamen Kinder beantragt.
Titelfoto: Bildmontage: 123RF/bialasiewicz, Facebook/Screenshot/Union City Police Department,