Schwere Verbrennungen bei Festnahme: "Fühlt sich an, als würde die Haut wegschmelzen"

Phoenix - Michael Kenyon aus Phoenix im US-Bundestaat Arizona wurde von Polizisten auf kochend heißem Asphalt festgehalten. Er erlitt schwere Verbrennungen am ganzen Körper - obwohl er nicht mal etwas getan hatte.

"Die Polizei von Phoenix demonstriert immer wieder eine völlige Missachtung des menschlichen Lebens", meinte einer von Kenyons Anwälten. (Symbolbild) © 123RF/micheleursi

Es passiert am 6. Juli dieses Jahres - ein Tag, an dem die Temperaturen in der Stadt rund 45 Grad Celsius erreichten.



Ein Überwachungsvideo zeigt, wie der junge Mann von mehreren Polizisten aufgehalten wird.

Wenig später eskaliert die Situation und die Beamten drücken ihn gemeinsam zu Boden.

Ein anderer Clip, der von einer Anwohnerin aufgenommen wurde, zeigt die Situation aus einer anderen Perspektive.

Darauf ist zu sehen, wie das Opfer am Boden nach Hilfe schreit.