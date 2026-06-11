Seit Monaten vermisst: Mutter (†30) von sieben Kindern tot aufgefunden

USA/Mexiko - Eine schwangere Mutter (†30) von sieben Kindern wurde seit Februar im US-Bundesstaat Indiana vermisst - nun wurde sie tot am Straßenrand aufgefunden.

Die Kinder waren im Mai bei ihrem Ex-Lebensgefährten gefunden worden. © Facebook/Screenshot/Maurica Michelle Lambert

Wie New York Post berichtet, wurde Makala Pendley am 8. Juni auf einem unbefestigten Weg in Mexiko entdeckt, nachdem sie und ihre sieben Kinder im Februar als vermisst gemeldet worden waren.

Ihr Ex-Lebensgefährte Joseph Jude Butler Jr. befindet sich mittlerweile in Gewahrsam. Gegen ihn wird ermittelt.

Die Kinder waren bereits im Mai bei ihm aufgefunden worden. Anschließend wurden sie in behördliche Obhut genommen, teilte Generalstaatsanwalt Jorge Luis Llaven Abarca mit.

Ersten Erkenntnissen zufolge starb die 30-Jährige an einem Schädel-Hirn-Trauma infolge stumpfer Gewalteinwirkung.