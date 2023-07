Seit vier Jahren vermisstes Mädchen taucht plötzlich im Polizeirevier auf

Die Beamten in Montana informierten umgehend ihre Kollegen in Glendale, die sich wenig später mit der Alicias Familie in Verbindung setzten.

Ganz allein spazierte die mittlerweile 18-Jährige in das Revier der örtlichen Polizei in Montana, circa 65 Kilometer von der kanadischen Grenze entfernt. Das berichteten mehrere lokale Medien . Dort gab sie sich zu erkennen und bat die Beamten, sie von der Liste vermisster Kinder zu streichen.

Als sich Alicia am Abend des 15. September 2019 aus dem Haus ihrer Eltern in Glendale im US-Bundesstaat Arizona schleicht, schlafen diese seelenruhig. Zurück lässt die junge Amerikanerin lediglich eine handschriftliche Notiz mit den Worten: "Ich bin weggelaufen. Ich werde zurückkommen. Ich schwöre es. Es tut mir leid."

Die Vermisstenanzeige (l.) und das erste Bild von Alicia Navarro nach ihrer Rückkehr. © Bildmontage: Facebook/Finding Alicia, Glendale Police Department

Nachdem Alicia nun gesund und munter wieder in ihrem eigenen Bett schlafen kann, stehen alle Beteiligten vor einem großen Rätsel: Wo war die Teenagerin so lange?

Bislang gibt es auf diese brennende Frage noch keine Antwort. Die Polizei in Glendale untersucht nun, wie die 18-Jährige nach Montana kam und wo sie sich davor aufhielt.

Klar sei bislang nur, dass die Teenagerin aus freien Stücken von zu Hause weglief und bei ihrer Rückkehr ohne Widerwillen mit der Polizei kooperierte. Sie habe den Beamten versichert, dass ihr niemand etwas angetan hat.

"Wir können uns nur vorstellen, was sie geistig und emotional durchmacht, ebenso wie ihre Familie, und so gerne wir auch sagen würden, dass dies das Ende ist, so ist dies wahrscheinlich nur der Anfang dessen, wohin diese Untersuchung führen wird", erklärte Scott Waite von der Polizei in Glendale.