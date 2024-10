Sie ermordeten ihre Eltern: Berühmte Menendez-Brüder nach Jahrzehnten bald wieder frei?

Lyle (56, r.) und Erik Menendez (53) könnten bald wieder frei sein. (Archivbild) © Vince BUCCI / AFP

Seit mehr als dreißig Jahren sorgt dieser Doppelmord für internationale Schlagzeilen: Am 20. August 1989 brachten Lyle und Erik Menendez ihre wohlhabenden Eltern in ihrem Haus in Beverly Hills um, besorgten sich ein Alibi und riefen schließlich selbst die Polizei.

Doch in den darauffolgenden Monaten verprassten sie so viel Kohle, dass sie ins Visier der Ermittler gerieten. 1990 wurden sie verhaftet, 1996 - nach einem zweiten Prozess - verurteilt.

Doch ihre Zeit in Haft könnte bald vorbei sein. Am heutigen Freitag will George Gascón, der Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles, einem Richter empfehlen, die Geschwister neu zu verurteilen, wie CNN berichtet.

Verteidiger hatten im vergangenen Jahr erklärt, sie hätten neue Beweise dafür, dass die Brüder durch ihren Vater missbraucht wurden!

Auch in der True-Crime-Serie "Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez" wird sich auf den Konflikt der Brüder mit ihrem Vater konzentriert. In den Prozess-Szenen (wie auch in den wirklichen Prozessen in den 90er-Jahren) heißt es dort, die beiden hätten ihre Eltern nicht wegen des Erbes, sondern aus Angst vor einem Leben voller körperlicher, emotionaler und sexueller Misshandlung umgebracht.

Die Serie wurde im September auf Netflix veröffentlicht und zum internationalen Erfolg für den Streaminganbieter.