Es geht um Milliarden: OnlyFans-Model verklagt Ex-Freund wegen "Revenge-Porn"

Fort Lauderdale (Florida/USA) - Harte Vorwürfe: Weil der Ex "zahlreiche sexuell eindeutige" Bilder ohne ihr Einverständnis auf den sozialen Medien verbreitet haben soll und zudem ihr OnlyFans-Passwort änderte, zieht das bekannte Erotik -Model Mikayla Saravia (25) vor Gericht. Sie will Milliarden!

Nun geht das Model vor Gericht, hat Klage im US -Bundestaat Florida eingereicht. 6,3 Milliarden US-Dollar (umgerechnet: 5,88 Milliarden Euro) will sie haben - 10.000 Dollar für jeden Twitter-Follower, den sie im fraglichen Zeitraum hatte.

Nach dem Beziehungs-Aus im Oktober soll Hunter reichlich Sex-Bilder des Erotik-Models im Netz verbreitet haben - ohne ihre Zustimmung, wie sie beklagt. Darüber hinaus habe er ihre Social-Media-Passwörter geändert, sie so von ihren Kanälen ausgesperrt. Erst nach Tagen hatte Saravia wieder Zugriff auf ihre Konten.

Soll anzügliche Bilder seiner Ex verschickt haben: Social-media-Unternehmer Nicholas "NickYardi" Hunter (27) © Montage: TikTok/nickyardy, Facebook/nickyardi

Die Milliarden-Forderung sei völlig legitim meint ihr Anwalt Joseph DiRuzzo. So heißt es dann auch in Gerichtsunterlagen, die der Zeitung Daily Mail vorliegen: "Nur weil man in der Vergangenheit einer Veröffentlichung zugestimmt habe, bedeutet das nicht, dass man jemandem die Erlaubnis erteilt, zusätzliche Inhalte ohne Zustimmung zu veröffentlichen."



Der Anwalt wirft Hunter vor "eindeutige Videos und Bilder der Klägerin zu verkaufen, die auf Material basierten, das er vor der Beendigung ihrer geschäftlichen und persönlichen Beziehung angehäuft hatte".

Will heißen: Nicholas Hunter hat das "private Archiv" geplündert und mit den Bilder Kasse gemacht. Das Model ging leer aus.

Nicholas "NickYardi" Hunter ist erfolgreicher Social-Media-Unternehmer und Influencer. Kenner der Branche sagen dem 27-Jährigen ein Gespür für besonders "innovative Wachstumsstrategien" nach.

Letztendlich soll auch Mikalya Saravia davon profitiert haben: Als beide noch zusammen waren, wuchs ihre Followerschaft von wenigen 1000 auf beachtliche fünf Millionen.