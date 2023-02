OnlyFans-Star Francia James würde gerne mehr im Kleidchen machen - Sind ihre Fans dafür bereit?

Die bekannte Sex-Influencerin erklärt: "Viele meiner Social-Media-Posts sind in Unterwäsche und Bikinis, aber ich mag es nicht, mich so zu zeigen." Sie sei eigentlich sehr schüchtern, aber sie kenne auch die Probleme, die mit Social-Media einhergehen.

In einem aktuellen Interview mit der britischen Nachrichtenseite " Daily Star " offenbarte Francia James intime Details, die so gar nicht zu ihrer Tätigkeit als Erotik -Model passen.

Francia will ihren Selbstwert nicht anhand ihres Riesen-Erfolges in den sozialen Medien festmachen, sagt sie.

Doch Instagram und Co. seien nun einmal sehr wichtig in ihrem Beruf, betont das ehemalige Playboy-Model. Francia weiß, was die Fans erwarten, doch privat sei sie ganz anders. So offenbart sie schonungslos ehrlich: "Viele meiner Social-Media-Posts sind in Unterwäsche und Bikinis, aber ich mag es nicht, so herumzustolzieren."

Sie beklagt: "Am wohlsten und selbstsichersten fühle ich mich in einem Kleid, aber diese Posts bekommen zu wenig Likes."



Vor kurzem war das noch anders: Erst vor wenigen Monaten rechnete das Model mit ihrer Vergangenheit beim Playboy ab und schwärmte von gewagten Aktionen, die sie häufig in aller Öffentlichkeit aufnimmt und dann bei OnlyFans vermarktet.

Viele ihre Fans dürften sich zum Beispiel noch an Francias Einkaufsbummel in Dessous erinnern. Unvergesslich auch: Francias unanständiges Schlammbad vor Touristen.