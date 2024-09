Sie wollte doch nur ihre Freundin besuchen! Heftige Brutalo-Attacke nach Uber-Fahrt

Ereignet hat sich der Vorfall bereits am 13. September in der Großstadt Detroit, doch erst vor wenigen Tagen war die Frau offenbar bereit, mit diesem auch an die Öffentlichkeit zu gehen.

Die Polizei ermittelt nach der Brutalo-Attacke auf die 27-jährige Morgan Catton. (Symbolbild) © 123RF/travelarium

Nur mit viel Mühe gelang es dem Opfer, einen Notruf abzusetzen. Eine abscheuliche Tat, die nicht nur sichtbare Spuren hinterlässt: "Dieses Ereignis, das vielleicht 20 Sekunden gedauert hat, hat mein Leben komplett verändert und beeinflusst."



Die Polizei bestätigte gegenüber Fox News Digital den Vorfall, nahm die entsprechenden Ermittlungen auf. Vom Täter selbst fehlt jedoch noch jede Spur.

Die zu Hilfe geeilten Rettungskräfte brachten Catton in ein Krankenhaus, in dem die Wunden am linken Auge, an der Innenseite des Mundes und den Lippen genäht werden mussten.

"Ich bin sehr dankbar, dass ich ohne auch nur einen Bruch davongekommen bin", so Catton.

Besonders bitter: die fünfstellige Arztrechnung muss sie aus eigener Tasche bezahlen!

Für sie selbst kaum zu stemmen, woraufhin sie eine Spendenaktion auf GoFundMe startete. Ein voller Erfolg, wie sich herausstellt: Die Zielsetzung von 10.000 US-Dollar (rund 8900 Euro) wurde deutlich übertroffen - bisher ist bereits fast die doppelte Summe eingegangen (Stand: 25. September).