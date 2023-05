Songverbot von Miley Cyrus und Dolly Parton Duett "Rainbowland": Lehrerin wird gefeuert!

Melissa Tempel verlor ihre Anstellung als Grundschullehrerin, weil sie nicht damit einverstanden war, dass die Schulbehörde einen Song verbannte. © Screenshot: Facebook/Guyana Global News

Der Song zelebriert eigentlich Akzeptanz und ein friedliches Miteinander in einer besseren Welt, dem "Rainbowland". Für die Schulverwaltung des Bezirks Waukesha war das Lied zu kontrovers und wurde prompt verboten. Ganz zum Leid der Grundschüler, die ihn auf ihrem Frühlingsfest aufführen wollten.

Wie das Magazin Insider berichtete, soll die Lehrerin der betroffenen Klasse nun gefeuert werden, weil sie die Entscheidung öffentlich kritisierte und infrage stellte. Beurlaubt wurde sie bereits.

Es habe gegen die Bezirksrichtlinien verstoßen, mit ihrer Meinung an die Öffentlichkeit zu gehen, hieß es in einem Brief, den Melissa Tempel am vergangenen Montag erhalten haben soll.

Einer der Aufseher des Schulbezirks schrieb darin: "Die Art und Weise, wie Sie Ihre Ablehnung der Entscheidung des Distrikts zum Ausdruck gebracht haben, war unangemessen, störend und verstieß gegen verschiedene Richtlinien des Distrikts."

Demnach soll Tempel nun entlassen werden. Gegenüber dem Insider gab die Grundschullehrerin an, keine Hoffnung zu haben, ihren Job doch noch behalten zu dürfen.