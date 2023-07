Subway erzürnt mit geschmackloser Werbetafel zu Unglücks-U-Boot

Rincon (USA) - Wie makaber ist das denn?! Noch immer sind die Bilder der im Nordatlantischen Ozean verunglückten "Titan" in den Köpfen präsent. Umso unverständlicher mutet nun eine Aktion an, die sich eine Fast-Food-Kette in den USA erlaubt hat.

Wichtig in diesem Kontext: Das Wort "Subs" steht hier für die von der Kette angebotenen Sandwiches, die in ihrer Form einem U-Boot (englisch: submarine) ähneln.

Ein Lokal im US-Bundesstaat Georgia, genauer gesagt in der Kleinstadt Rincon, sorgte mit einer geschmacklosen Werbetafel für mächtig Ärger.

Nachdem das U-Boot "Titan" Mitte Juni verschollen war, begann eine großangelegte Suchaktion, an der auch die US-Marine beteiligt war. © Satellitenbild 2023/Maxar Technologies via AP/dpa

Es liegt in der Natur der Sache, dass wütende Reaktionen nicht lange auf sich warten ließen.

Zahlreiche Nutzer in den sozialen Medien äußerten sich fassungslos über Subway und griffen das Unternehmen für ihr eklatantes Fehlverhalten scharf an.

"Das ist es, was wir jetzt tun? Wir machen uns über Menschen lustig, die ihr Leben verloren haben", will ein Nutzer den viral gegangenen Post auf Twitter nicht einfach so hinnehmen.

Doch auch andere Stimmen machten sich breit. So will ein User das Problem an der Aktion nicht sehen und findet das Plakat sogar lustig.

Das Restaurant hat derweil auf das größtenteils negative Echo reagiert und die Werbetafel entfernen lassen.

In einem Statement hieß es, dass diese Art von Kommentar in ihrem Geschäft keinen Platz habe.