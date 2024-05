14-Jähriger erleidet Herzstillstand nach Mutprobe: Darum ist die "Hot Chip Challenge" so gefährlich!

Worcester - Tödliche Mutprobe: Ein 14-Jähriger aus den USA ist nach dem Verzehr eines extrem scharfen Chips gestorben. Auch in Deutschland führte die "Hot Chip Challenge" bereits zu Krankenhausfällen. Was steckt dahinter?

Der scharfe Wirkstoff Capsaicin lässt sich in Chili, Paprika und Peperoni wiederfinden, wird aber in der Medizin auch gegen verschiedene Schmerzformen und Durchblutungsstörungen eingesetzt.

Kinder sollten die Chips auf keinen Fall essen - und doch passiert es immer wieder. (Archivbild) © Doreen Garud/dpa

Die Mutprobe gewann auf TikTok rasant an Popularität, jeder wollte die Challenge bestehen und den superscharfen Chip essen, als wäre es nichts. Die Tortilla-Chips enthalten zwei der schärfsten Chilis, mit einem Scoville-Wert zwischen 1,4 Millionen und 2,2 Millionen. Zum Vergleich: Die gewöhnliche Jalapeño-Paprika hat nur 2500 bis 8000 Scoville.

Verkauft wird der superscharfe Snack in Packungen, die jeweils nur einen Chip enthalten und groß mit der "One Chip Challenge" oder "Hot Chip Challenge" werben. Auf der Rückseite liest man: "Außerhalb des Zugriffs von Kindern aufbewahren."

Seit ihrem Bekanntwerden sorgte die Mutprobe vor allem unter Kindern und Jugendlichen - auch in Deutschland - für Krankenhausaufenthalte. In Tübingen gab es sogar einen lebensbedrohlichen Fall, so das Verbraucherschutzministerium.

Mittlerweile liefert der tschechische Hersteller der "Hot Chip Challenge" das umstrittene Produkt nicht mehr nach Deutschland, wie der SWR berichtete.

Die Mutter des 14-Jährigen, Lois Wolobah, sagte einem lokalen TV-Sender: "Ich hoffe und bete zu Gott, dass keine Eltern das durchmachen müssen, was ich durchmache. Ich möchte nicht, dass jemand so leidet, wie ich leide. Ich vermisse meinen Sohn so sehr. Ich vermisse ihn so sehr."