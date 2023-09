04.09.2023 16:19 787 Teenager stirbt nach "One Chip Challenge": Eltern warnen vor scharfem TikTok-Trend!

Ein Teenager aus den USA probierte sich an der "One Chip Challenge" von Paqui, die derzeit auf TikTok viral geht. Noch am selben Tag starb er.

Von Dana-Jane Kruse

Massachusetts (USA) - Chips-Hersteller Paqui ruft derzeit zur "One Chip Challenge" auf, bei der Teilnehmer weltweit ihre Schmerztoleranz in Bezug auf Schärfe auf die Probe stellen. Doch ein 14-jähriger Junge aus Massachusetts starb, kurz nachdem er einen der scharfen Chips probierte. Innerhalb von nur weniger Tage kam bereits eine fünfstellige Summe für die Beisetzung und Gedenkfeier des verstorbenen Harris Wolobah (†14) zusammen. © Screenshot: GoFundMe/Tashia Roberts Die gefährliche Schärfe-Challenge geht derzeit in den sozialen Medien, vor allem auf TikTok viral, wo auch Paqui selbst etliche Videos der Teilnahme postete. Von gefärbten Zungen und Speichelfäden die aus leidenden Mündern hängen bis hin zu Menschen, die sich übergeben, weil ihr Magen die Schärfe nicht verträgt, ist alles dabei. Nun starb aber offenbar ein Junge, nachdem er die Mutprobe ausprobiert hatte. Er hinterlässt Familie und Freunde, die ausdrücklich vor dem Mitmachen bei der "One Chip Challenge" warnen. Wie die britische Zeitung The Mirror berichtete, habe Harris Wolobah aus dem US-Bundesstaat Massachusetts die Challenge am vergangenen Freitag mit Freunden in der Schule ausprobiert. Weil er sich krank fühlte, wurde er zunächst auf die Krankenstation der Coherty Memorial High School geschickt, anschließend aber von seinen Eltern abgeholt. TikTok Junge Frau erklärt: Darum ist es abtörnend, wenn Männer aus Strohhalmen trinken Diese brachten Harris nach Hause und riefen wenig später den Notarzt, doch der konnte dem 14-Jährigen nicht mehr helfen. "Der Schmerz, den unsere Familie erfährt, ist unvorstellbar. Harris war ein Licht, das den Raum mit seiner Präsenz und seinem subtilen Charme erhellte. Er war ein intelligenter, schrulliger und unglaublich talentierter junger Mann, der Videospiele und Basketball liebte!", schrieb seine Familie in einem Spendenaufruf auf GoFundMe. Sogar schon Krankenhaus-Besuche durch TikTok-Challenge Nicht nur Kinder und Jugendliche haben gesundheitlich stark mit der immensen Schärfe des Chips zu kämpfen. Andere erwachsene Teilnehmer der Challenge hielten auf TikTok fest, wie sie sogar ins Krankenhaus mussten, nachdem sie den Schmerz nicht aushalten konnten. TikTok-Nutzer "baby.daddy94" riet von der Teilnahme der One Chip Challenge ab, nachdem auch er sich auf einer Krankenhaus-Liege wieder gefunden hatte. Autopsie von Harris Wolobah soll Klarheit bringen Bereits nach wenigen Sekunden beginnt sich die Schärfe des Chips auszubreiten, die nicht nur Teenies, sondern auch gestandene Männer umhaut. © Screenshot: TikTok/paquichips Laut der Familie sei Harris an den Folgen von "Komplikationen" im Zusammenhang mit der One Chip Challenge gestorben. Eine offizielle Todesursache wurde noch nicht bekannt gegeben. Allerdings wurde bereits ein Gerichtsmediziner mit einer Autopsie beauftragt, der feststellen soll, woran Harris gestorben ist. Sowohl der Chip-Hersteller Paqui als auch TikTok warnen vor möglichen Verletzungen. TikTok Beliebter Influencer ist tot: Polizei geht von Mord aus! Eine Stunde sollen Teilnehmer aushalten, um die Challenge erfolgreich mit dem Titel "Apex Predator" (dt. Spitzenraubtier) verdienen zu können. Wer sich vorher Erleichterung, etwa in Form eines kühlenden Getränks, verschafft, verliert die brennend scharfe Mutprobe. Die einzeln verpackten Chips gewürzt mit "Carolina Reaper"-Chilis und "Naga Viper"-Pfeffer sind allerdings nur in den USA und Kanada erhältlich.

