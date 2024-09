Teenagerin lügt Polizei an: Das ist die Quittung!

Pittsburgh - Im US-Bundesstaat Pennsylvania wurde ein 13-jähriges Mädchen in einen Knast für Erwachsene gesteckt.

Ein Mädchen (13) wurde bei einem Diebstahl erwischt und fälschlicherweise im Knast für Erwachsene eingebuchtet. (Symbolbild) © 123RF/pabkov

Die Teenagerin wurde im vergangenen Monat bei einem Ladendiebstahl in der Kleinstadt Beaver Falls erwischt, berichtete "Associated Press" (AP) am Mittwoch. Doch das war nicht der Grund, warum sie sich plötzlich zwischen volljährigen Straftätern wiederfinden sollte.

Die junge Diebin wurde wenige Tage, bevor sie die Straftat begangen hatte, in der Region um Pittsburgh als vermisst gemeldet. Offenbar wollte sie es auch bleiben, denn bei der Polizei gab sie einen falschen Namen sowie ein falsches Alter an.

Sie sei schon 18 Jahre alt, sagte sie. Außerdem erzählte sie, dass sie obdachlos sei.

Auf Grundlage ihrer Angaben ging es für die Lügnerin dann fälschlicherweise in den Erwachsenen-Knast.

Der Irrtum klärte sich erst auf, als man erkannte, dass es sich bei der 13-Jährigen um die vermisste Jugendliche aus Pittsburgh handelte. Ihre Eltern wurden informiert und das Mädchen abgeholt.