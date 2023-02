16.02.2023 09:50 676 Teuflischer Tempel eröffnet Abtreibungsklinik am Valentinstag, um Schwangere zu unterstützen

Am Valentinstag gründete der "Satanische Tempel" eine Online-Abtreibungsklinik in New Mexico. Seine Mitglieder haben so Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen.

Von Emma Räuschel

Salem (Massachusetts) - Es klingt wie ein Scherz, ist aber keiner: Ein satanischer Tempel hat am Valentinstag eine Online-Abtreibungsklinik eröffnet. Benannt wurde sie nach der Mutter des Mannes, der das Recht auf Abtreibung in den USA kippte! Momentan ist die Nutzung der Online-Abtreibungsklinik allerdings nur für Anwohner oder Besitzer einer Adresse im US-Bundesstaat New Mexico möglich. Der Tempel möchte den Service in der Zukunft landesweit anbieten. (Symbolbild) © 123rf/alexcsabo Der "Satanische Tempel" aus Salem, einer kleinen Stadt im US-Bundesstaat Massachusetts, sorgt erneut für Furore. Die Organisation ist dafür bekannt, Gesetze, die Religionsfreiheit garantieren, im Sinne ihrer Mitglieder auszulegen. Dadurch wollen sie auf die zu enge Verstrickung von Staat und Kirche in den Vereinigten Staaten aufmerksam machen, wie eine Vertreterin gegenüber The Independent erklärt. Mit ihrer neuesten Idee schießen sie jedoch den Vogel ab. Seit dem vergangenen Dienstag gibt es die Online-Abtreibungsklinik für Mitglieder des Tempels. Dadurch soll es den Anhängern ermöglicht werden, das "satanische Abtreibungsritual" durchzuführen. Bei dem Ritus müssen Schwangere, nachdem sie sich für eine Abtreibung entschieden haben, zwei der religiösen Grundsätze der Gemeinde laut aufsagen. Zum einen die dritte Lehre: "Der eigene Körper ist unverletzlich, er unterliegt allein dem eigenen Willen", sowie die fünfte Lehre: "Überzeugungen sollten dem besten wissenschaftlichen Verständnis der Welt entsprechen. Man sollte darauf achten, wissenschaftliche Tatsachen niemals so zu verzerren, dass sie den eigenen Überzeugungen entsprechen", schreiben sie in einer Erklärung.

Dass die Organisation Frauen Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen verschafft, zählt für sie zur Religionsfreiheit. Der Name der Klinik ist dagegen ein böser Scherz: Sie wurde nach der Mutter einer der Richter des Obersten Gerichtshofes benannt! Das Abtreibungsverbot stellt für den satanischen Tempel einen Eingriff in die Religionsfreiheit dar 2022 wurde das Gesetz "Roe v. Wade" durch die Richter des Obersten Gerichtshofes gekippt, welches Abtreibungen garantierte. © 123rf/appalachianviews Doch neben echter Hilfe für Frauen in Not ist die Abtreibungsklinik auch gleichzeitig ein gewaltiger Seitenhieb gegen Samuel Anthony Alito Jr. (71). Der Richter am obersten Gerichtshof ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass 2022 das Gesetz gekippt wurde, welches das Recht auf Abtreibung garantierte. Der Grundsatz wurde 1973 eingeführt, 23 Jahre nach der Geburt des 71-Jährigen. Vorher waren Schwangerschaftsabbrüche in den USA nicht erlaubt, ein Fakt, den der Tempel für einen makabren Witz nutzte. "TST Health hat die Einrichtung 'The Samuel Alito's Mom's Satanic Abortion Clinic' [auf Deutsch: Die Satanische Abtreibungsklinik von Samuel Alitos Mutter] genannt. Vor 1973 konnten Ärzte, die Abtreibungen durchführten, ihre Zulassung verlieren und ins Gefängnis gehen. 1950 hatte Samuel Alitos Mutter keine Wahl", schreibt die Gemeinde auf ihrer Website. Wie funktioniert die Online-Abtreibungsklinik? Sollte eine Schwangere nicht dazu in der Lage sein die Abtreibungspille zu bezahlen, unterstützt sie der Tempel finanziell. (Symbolbild) © 123RF/lacheev Um der Gemeinde beizutreten, muss man sich lediglich auf deren Website thesatanictemple mit seiner E-Mail und Telefonnummer registrieren, das ist komplett kostenlos. Für eine Online-Beratung gibt es einige Voraussetzungen: Frauen müssen mindestens 17 Jahre alt sein und dürfen maximal in der elften Schwangerschaftswoche sein. Mittels eines Videogesprächs werden sie dann über Schwangerschaftsabbrüche aufgeklärt. Die Beratung ist komplett kostenlos. Die Betroffenen müssen lediglich die Kosten für die Abtreibungs-Pille von rund 90 Dollar (circa 84 Euro) tragen. Darüber hinaus ist das Gesundheitspersonal rund um die Uhr erreichbar, sollte es Fragen oder Komplikationen geben.

