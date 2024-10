"Top Gun"-Trainer tot! Fluglehrer von Tom Cruise verunglückt während Vorführung

Las Cruces (New Mexico, USA) - Tragödie um Kunstfluglehrer Charles Thomas "Chuck" Coleman! Der Mann, der für den Film "Top Gun: Maverick" (2022) Schauspieler wie Tom Cruise (62) oder Miles Teller (37) trainiert hat, ist bei einem Flugzeugabsturz während einer Show im US-Bundesstaat New Mexico ums Leben gekommen.

Fluglehrer Chuck Coleman kam bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. © Instagram/chucktcoleman

"Leider hat unsere Air and Space Expo an diesem Wochenende ein tragisches Ende genommen", so der Bürgermeister von Las Cruces, Eric Enriquez in einer Mitteilung der Stadt.

Der Unfall von Sonntagnachmittag, dem 20. Oktober (Ortszeit) auf dem internationalen Flughafen von Las Cruces wird von Polizei sowie Flugsicherheitsbehörden untersucht. Der Flughafen ist aufgrund Ermittlungen vorübergehend gesperrt worden. In der einmotorigen Maschine "Extra 300 L" befand sich laut Federal Aviation Administration lediglich der Pilot.

Coleman war laut seiner Website Ingenieur, Airshow-Pilot, Testpilot und Fluglehrer mit insgesamt über 10.000 Flugstunden. Er hat an Hunderten von Flugshows teilgenommen, hieß es. Für "Top Gun: Maverick" absolvierte er nach eigenen Angaben 140 Flüge, um Schauspieler auf das Fliegen in Navy F-18 Hornets (Kampfflugzeuge) vorzubereiten.