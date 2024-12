Tote und Verletzte nach Amoklauf an christlicher Schule!

Madison - An einer christlichen Schule im US-Bundesstaat Wisconsin wurden bei einem Amoklauf mehrere Menschen getötet.

Bei einem Amoklauf in den USA wurden mindestens drei Personen getötet. © Scott Bauer/AP/dpa

Am Montagmorgen (Ortszeit) wurde die Polizei aufgrund von Schüssen an der "Abundant Life Christian School" in der Bundeshauptstadt Madison alarmiert, wie die örtliche Polizei auf Facebook mitteilte.

Beim Eintreffen im Schulgebäude fanden die Einsatzkräfte bereits mehrere Verletzte vor, wie ein Sprecher gegenüber der Presse mitteilte. Insgesamt neun Personen wurden teils schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Mindestens drei weitere Menschen verloren ihr Leben, darunter auch der Schütze, der sich im Anschluss an seine Bluttat wohl selbst gerichtet haben soll.

Bei dem Amokläufer handelt es sich der Polizei zufolge um eine jugendliche Person. Über ihr Motiv war bisher noch nichts bekannt.

Die Schule wird einem Bericht von CNN zufolge von rund 390 Schülern besucht.