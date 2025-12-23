Trump kündigt Bau neuer US-Schlachtschiffe an und benennt sie nach sich selbst

Mar-A-Lago - US-Präsident Donald Trump (79) hat den Bau einer neuen Klasse von Kriegsschiffen angekündigt. Der nach ihm benannte Typ soll dabei eine breite Palette an Raketen, darunter auch nuklear bestückte, sowie futuristische Waffen wie elektromagnetische Railguns und Laser als Bewaffnung tragen. Trump versprach, sich selbst am Design der Schiffe beteiligen zu wollen.

Zunächst sollen zwei Schiffe der Trump-Klasse gebaut werden. . © Alex Brandon/AP/dpa

"Sie werden die schnellsten, die größten und bei weitem 100 Mal leistungsstärker sein als jedes jemals gebaute Schlachtschiff", so der US-Präsident am Montag (Ortszeit) in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida.

Zunächst sollen zwei dieser Schiffe, von denen das erste den Namen "USS Defiant" (zu Deutsch: Trotzig) tragen soll, gebaut werden. Mindestens 20 weitere könnten folgen und somit das Herzstück der von Trump geplanten "Goldenen Flotte" werden, welche die maritime Überlegenheit der USA gegenüber China behaupten soll.

Der US-Präsident hatte bereits während seiner ersten Amtszeit von den gewaltigen Kanonen amerikanischer Schlachtschiffe aus Zeiten des Zweiten Weltkriegs geschwärmt und moderne US-Typen der Zumwalt-Klasse immer wieder als "hässlich" und "unästhetisch" bezeichnet.

Diesem Narrativ folgend sprach auch US-Marineminister John Phelan (61) bei der Vorstellung des neuen Typs von "Schlachtschiffen", die bei jedem Einlaufen in einen ausländischen Hafen "Ehrfurcht und Respekt vor der amerikanischen Flagge" hervorrufen sollen.