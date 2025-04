Er sollte "zu oft" auf seine Enkelkinder aufpassen: Opa metzelt Tochter (†30) nieder

Die Hintergründe der grausamen Bluttat machen betroffen, schildert derweil Staatsanwalt Dirk Carnahan auf Facebook. Erst kurz zuvor zog Fritzner Antoine aus dem von einem schrecklichen Bürgerkrieg geplagten Karibikland Haiti zu seiner Tochter, die im Personalwesen arbeitete. Er hoffte, in den USA seinen Lebensabend verbringen zu dürfen.

Killer-Opa Fritzner Antoine wird wohl den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen. Ein Gericht im US-Bundesstaat Indiana sah es als erwiesen an, dass der 64-Jährige im Jahr 2023 seine eigene Tochter Sterline Antoine Joseph (†30) mit einem Messer regelrecht abgeschlachtet hat.

Am Abend des 24. Juni 2023 wurde der 64-Jährige zum Mörder an seiner eigenen Tochter. Laut Staatsanwaltschaft wählte er sich mit Bedacht ein goldenes Messer aus, stach Sterline damit in den Kopf, metzelte sie nieder. Die zweifache Mutter hatte keine Chance.

Besonders schrecklich: Der kleine Samuel und sein Bruder Zachary waren im Haus, als der Opa zum Mörder an der geliebten Mutter wurde. Sie mussten ihre verzweifelten Schreie hören.

Der Mann wurde noch am Tatort festgenommen. In der Polizeivernehmung gab er zunächst an, seine Tochter für ihr "respektloses Verhalten" lediglich "züchtigen" zu wollen. Als die Beamten ihm mitteilten, dass seine Tochter ihren schweren Verletzungen erlegen sei und er nun mit einer Anklage wegen Mordes rechnen müsse, sagte er: "Ja, ich stimme zu."

Sterline Antoine Joseph hinterlässt ihre beiden Jungs, ihren Ehemann Horiol - mit dem sie elf Jahre lang verheiratet war - und ihre gebrochene Mutter Venise.