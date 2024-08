Frau macht Kajak-Trip: Was sie im Wasser entdeckt, löst Gänsehaut aus

Eine Kajak-Fahrerin entdeckte eine lauernde Gefahr im Wasser vor sich. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/coco.daniii

TikTok-Nutzerin "coco.daniii" teilte Mitte Juli ein Video ihres "schönen Tages" in den Gewässern des Flint River. In dem Clip ist zu sehen, wie sie, relaxed in einem Kajak sitzend, einen Fluss entlang paddelt.

Aufnahmen enthüllen, dass sie das Wasser jedoch nicht nur mit ihrem Paddel-Gefährten vor sich teilt. In der Ferne ist zu sehen, wie ein schuppiges Köpfchen aus dem kühlen Nass hervorragt.

Ein Alligator hielt dort offenbar Ausschau! "Ich bin dort noch nie Kajak gefahren. Ich bin neu im Kajakfahren, aber ich war dort schon einmal angeln und habe nichts gesehen. Ich bin sofort ausgestiegen, als ich den Alligator gesehen habe", so die Touristin gegenüber Newsweek.