Unter Drogen gesetzt, brutal vergewaltigt: Saftige Quittung für Killer von Christy Giles!

Los Angeles - Im November 2021 wurden zwei Frauen in den USA unter Drogen gesetzt und vergewaltigt - für sie kam jede Hilfe zu spät. Nun bekommt der Täter eine gewaltige Strafe.

Christy Giles (†24, l.) und Hilda Cabrales-Arzola (†26) wurden unter Drogen gesetzt. © Bildmontage: Instagram/christygilesx/hildamarcelaca

Vier Jahre ist es nun her, dass die Leiche von Model Christy Giles (†24) einfach so vor einem Krankenhaus abgelegt wurde.

Christy und ihre Freundin Hilda Cabrales-Arzola (†26, Architektin) wurden nach einem ausgelassenen Party-Abend von dem damals 38-jährigen David Brian Pearce unter Drogen gesetzt. Sein Ziel war es, die beiden außer Gefecht zu setzen, um sie sexuell zu missbrauchen.

"Es tut mir sehr leid, Ihnen das mitteilen zu müssen, Frau Giles - aber sie wurde draußen vor unserem Krankenhaus abgesetzt, wie ein Müllsack", erinnerte sich laut People die Mutter der Verstorbenen bei einer Sendung an die Horror-Nachricht.

2022 wurde der Täter angeklagt, jetzt folgte seine saftige Strafe.

Am Mittwoch wurde Pearce zu lebenslanger Haft verurteilt - mit Aussicht auf frühere Entlassung nach 146 Jahren.