"Wir werden sterben": Wanderer filmen dramatische Begegnung mit Grizzlybären

Glacier National Park (Montana/USA) - Eine Wanderung durch die spektakuläre Natur der Rocky Mountains wurde für zwei Touristen zum Nervenkitzel ihres Lebens. Alyssa Olsen aus Neuseeland und Mason Van Zeeland aus dem US-Bundesstaat Wisconsin standen plötzlich mehreren Grizzlybären gegenüber und hielten den gefährlichen Moment auf Video fest.

Die Wanderer wurden plötzlich von den zwei Grizzlybären überrascht. © Montage: Screenshot/Instagram/m_vanzeeland

Schon zuvor waren die beiden von anderen Wanderern vor Bären in der Gegend gewarnt worden. Kurz darauf lief ein Grizzly an ihnen vorbei, ein zweiter blieb in ihrer Nähe stehen. Die Stimmung kippte endgültig, als das Tier zu knurren begann.

"Ich hab noch so herumgealbert, und dann hat der Bär geknurrt und ich dachte nur: 'Oh nein, jetzt ist Schluss mit lustig'", erklärte Olsen später gegenüber ABC.

Die Aufnahmen zeigen die angespannte Situation. In dem Video ist die junge Frau hörbar in Panik. "Wir werden sterben. Wir werden wirklich sterben", ruft sie, während die beiden versuchen, aus dem Gebiet zu kommen.

Zunächst hoffte das Duo, die Tiere würden von selbst weiterziehen. Doch als einer der Grizzlys direkten Blickkontakt aufnahm, griff Van Zeeland zu seinem Bärenspray.

Schließlich gelang es ihnen, aus dem Bärengebiet zu entkommen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.