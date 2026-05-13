"Ist mir egal. Ich bin reich": Tourist bewirft bedrohte Robbe mit Stein
Lāhainā (Hawaii/USA) - Ein Urlauber sorgte im US-Bundesstaat Hawaii für blanke Empörung - erst attackierte er eine vom Aussterben bedrohte Robbe mit einem schweren Stein, dann soll er auch noch arrogant erklärt haben: "Ist mir egal. Verhängt eine Geldstrafe gegen mich, ich bin reich."
Der Vorfall ereignete sich auf Maui an der Küste von Lāhainā, wie "The Independent" berichtet.
Der 37-jährige Tourist aus Seattle wurde dabei gefilmt, wie er einen großen Felsen in Richtung der bekannten Hawaii-Mönchsrobbe "Lani" schleuderte. Das Tier konnte dem Stein offenbar nur knapp entkommen.
Die Urlauberin Kaylee Schnitzer filmte die Szene und stellte den Mann sofort zur Rede. Laut ihrer Aussage reagierte der Tourist völlig schamlos: "Ist mir egal. Verhängt eine Geldstrafe gegen mich, ich bin reich", soll er gesagt haben. Danach sei er einfach weitergelaufen. Doch damit war die Sache offenbar nicht vorbei.
Ein weiteres Video zeigt einen wütenden Einheimischen, der den Mann wenig später zu Boden schlug, wie die New York Post berichtet.
Sogar Politiker mischten sich ein: Der hawaiianische Senator Brenton Awa lobte den einheimischen Mann.
"Unser Anwalt hier möchte klarstellen, dass wir Gewalt nicht dulden, aber wir haben dem Herrn Botschafter des Aloha ein Anerkennungsschreiben ausgestellt", hieß es.
Die Robbe "Lani" ist auf Maui besonders beliebt
Die attackierte Robbe "Lani" ist auf Maui längst mehr als nur ein Wildtier. Nach den verheerenden Waldbränden von Lāhainā 2023 wurde sie für viele Bewohner zum Symbol des Wiederaufbaus und der Hoffnung.
Einwohner und Mitarbeiter der Stadt hätten sich seit ihrer Rückkehr intensiv um das Tier gekümmert, erklärte die Verwaltung von Maui.
Die Behörden nahmen den Touristen zunächst fest und verhörten ihn. Noch wurde keine offizielle Anklage erhoben, doch der Fall liegt inzwischen bei den Bundesbehörden.
Das Belästigen oder Verletzen von Hawaii-Mönchsrobben ist streng verboten. Dem Mann drohen bis zu 50.000 Dollar (mehr als 42.000 Euro) Strafe und sogar Gefängnis.
Hawaii-Mönchsrobben gehören zu den seltensten Meeressäugern der Welt und stehen unter strengem Schutz.
Titelfoto: Montage: DLNR Hawaii, Screenshot/X/@CollinRugg