"Ist mir egal. Ich bin reich": Tourist bewirft bedrohte Robbe mit Stein

Lāhainā (Hawaii/USA) - Ein Urlauber sorgte im US-Bundesstaat Hawaii für blanke Empörung - erst attackierte er eine vom Aussterben bedrohte Robbe mit einem schweren Stein, dann soll er auch noch arrogant erklärt haben: "Ist mir egal. Verhängt eine Geldstrafe gegen mich, ich bin reich."

Der geworfene Stein verfehlte die bedrohte Hawaii-Mönchsrobbe "Lani" nur knapp. © Screenshot/X/@CollinRugg

Der Vorfall ereignete sich auf Maui an der Küste von Lāhainā, wie "The Independent" berichtet.

Der 37-jährige Tourist aus Seattle wurde dabei gefilmt, wie er einen großen Felsen in Richtung der bekannten Hawaii-Mönchsrobbe "Lani" schleuderte. Das Tier konnte dem Stein offenbar nur knapp entkommen.

Die Urlauberin Kaylee Schnitzer filmte die Szene und stellte den Mann sofort zur Rede. Laut ihrer Aussage reagierte der Tourist völlig schamlos: "Ist mir egal. Verhängt eine Geldstrafe gegen mich, ich bin reich", soll er gesagt haben. Danach sei er einfach weitergelaufen. Doch damit war die Sache offenbar nicht vorbei.

Ein weiteres Video zeigt einen wütenden Einheimischen, der den Mann wenig später zu Boden schlug, wie die New York Post berichtet.

Sogar Politiker mischten sich ein: Der hawaiianische Senator Brenton Awa lobte den einheimischen Mann.

"Unser Anwalt hier möchte klarstellen, dass wir Gewalt nicht dulden, aber wir haben dem Herrn Botschafter des Aloha ein Anerkennungsschreiben ausgestellt", hieß es.