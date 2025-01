17-Jähriger erschießt Mitschülerin an US-Highschool und filmt sich dabei!

Nashville (Tennessee, USA) - Ein Jugendlicher soll im US-Bundesstaat Tennessee in der Cafeteria einer Highschool eine 16-jährige Mitschülerin erschossen und sich danach selbst getötet haben.

Familien warten auf Schulbusse, nachdem an der Antioch High School Schüsse gefallen waren. © George Walker IV/AP/dpa

Der 17-Jährige habe bei der Tat in Nashville einen weiteren Schüler durch Streifschüsse am Arm verletzt, teilte die Polizei auf der Plattform X mit. Anschließend habe sich der Teenager selbst in den Kopf geschossen. Angaben zum Motiv des Täters gab es bislang nicht.

Laut Medienberichten übertrug der mutmaßliche Schütze seine Tat zum Teil per Livestream auf einer Online-Plattform. Diese teilte laut der Zeitung "The Tenessean" mit, das Video sei entfernt und der Account gesperrt worden. Zwei Schulpolizisten waren zwar in der Schule, kamen aber zu spät zum Tatort, um den Schützen aufzuhalten.

US-Präsident Donald Trump (78) sprach den Betroffenen "dieser sinnlosen Tragödie" sein Mitgefühl aus und dankte Ersthelfern, wie das Weiße Haus mitteilte.

Die Highschool wird von rund 2000 Schülern der Klassen 9 bis 12 besucht. Im März 2023 waren durch Schüsse an einer anderen Schule der Stadt drei neunjährige Schüler und drei Erwachsene getötet worden.