Verletzung der Menschenrechte: Human Rights Watch beschuldigt die USA und Großbritannien!

Chagos-Archipel - In einem aktuellen Bericht erhebt Human Rights Watch (HRW) schwere Vorwürfe gegen Großbritannien und die USA. Die Staaten sollen in gemeinsamer Sache ab 1965 Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangenen haben!

"Human Rights Watch identifizierte drei Verbrechen gegen die Menschlichkeit gegen das Volk der Chagossianer: Ein anhaltendes koloniales Verbrechen der Zwangsvertreibung; die Verhinderung ihrer Heimkehr durch das Vereinigte Königreich; und ihre Verfolgung durch das Vereinigte Königreich aufgrund von Rasse und ethnischer Zugehörigkeit", schreibt HRW in einer Mitteilung.

Deshalb begannen sie in den 1970ern damit, die Bevölkerung gegen ihren Willen umzusiedeln. Die USA und Großbritannien setzten die Inselbewohner dadurch Hunger, Armut sowie Misshandlungen aus. Darüber hinaus durfte das indigene Volk bis heute nicht in seine Heimat zurückkehren.

Um das zu erreichen, trennten die Briten 1965 das Chagos-Archipel von Mauritius und machten es so zu einer neuen Kolonie. Solange es auf den Inseln Anwohner gegeben hätte, wäre Großbritannien allerdings dazu verpflichtet gewesen, der UN Bericht zu erstatten. Beiden Staaten war dies ein Dorn im Auge, so der Bericht von Human Rights Watch vom gestrigen Mittwoch.

Doch genau das stellte für Großbritannien und die USA ein Problem dar, als sie sich in den 1960ern dazu entschlossen, auf der Hauptinsel Diego Garcia eine Militärbasis zu errichten. Denn für dieses Projekt sollten sämtliche Inseln menschenleer sein.

Mittlerweile ist es schon vier Jahre her, dass die Briten aufgefordert wurden, das Gebiet an die Ureinwohner zurückzugeben. Darüber hinaus erhebt Mauritius einen Anspruch auf die Inseln, da Großbritannien mit der Abspaltung des Chagos-Archipels 1965 internationales Recht gebrochen haben soll.

Neben einem gemeinsamen Militär-, Marine und Luftwaffenstützpunkt errichteten die USA ein Geheimgefängnis. Dort soll es ähnlich schlimm wie in Guantanamo zugegangen sein.

Der Streit um die Inselgruppe dauert mittlerweile mehrere Jahrzehnte an. (Archivbild) © Jean Marc POCHE / AFP

Nach ihrer Vertreibungen fanden die meisten der Inselbewohner in Mauritius, den Seychellen oder mittels einer neuen Staatsbürgerschaft in Großbritannien eine Heimat.

Als "Wiedergutmachung" zahlte Großbritannien durch die mauritische Regierung eine kleine Entschädigungssumme, aber nur an die in dem Inselstaat lebenden Chagossianer. Die Ureinwohner, die in den Seychellen leben, bekamen keinerlei Kompensation.

Human Rights Watch forderte nun die USA und Großbritannien unter anderem dazu auf, an alle betroffenen Generationen der Chagossianer umfassende Reparationszahlungen zu leisten.

Des Weiteren sollen die Inseln an Mauritius übergeben werden und die Regierungen sowie König Charles III. sollen sich für die begangenen Verbrechen entschuldigen.