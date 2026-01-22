Vierfachmord in den USA: Verstörende Fotos vom Tatort durchgesickert

Moscow (USA) - Mehr als drei Jahre ist es her, seit vier Studenten im US-Bundesstaat Idaho kaltblütig ermordet wurden . Nun sind erschreckende Fotos vom Tatort aufgetaucht.

Bryan Christopher Kohberger (31) sitzt wegen vierfachen Mordes lebenslänglich hinter Gittern. © Idaho State Police

Es sind fast 3000 bislang unveröffentlichte Aufnahmen, die einen grausigen Einblick in die Morde vom November 2022 geben.

Die Bilder wurden am Dienstag von der Polizeibehörde von Idaho auf deren Website veröffentlicht, dann aber schnell wieder entfernt, wie die Daily Mail berichtete.

Die verstörenden Fotos zeigen Blutspuren auf fast allen Oberflächen - Türen, Wänden, Möbeln, Matratzen, Bettlaken und Fußböden. Vor allem die Schlafzimmer der Studentenwohnung scheinen in einem einzigen Chaos versunken zu sein.

Zu sehen sind auch die Habseligkeiten der Opfer, darunter Mobiltelefone, Laptops, Schuhe und mit Blut befleckte Kleidung. Andere Bilder zeigen verschmierte Fingerabdrücke auf einem weißen Nachttisch sowie Blut, das von den Wänden tropft.

Kaylee (†21), Madison (†21), Xana (†20) und Ethan (†20) wurden in der Nacht zum 13. November 2022 überfallen und ermordet. Als Täter gilt der frühere Kriminologie-Student Bryan Kohberger (31), der zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wurde.