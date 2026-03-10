Klopapier-Streich geht schief: Mathe-Lehrer (†40) von Schülern überfahren

Gainesville (Georgia, USA) - Der schreckliche Todesfall eines Highschool-Lehrers erschüttert den US-Bundesstaat Georgia: Jason Hughes starb mit nur 40 Jahren nach einem missglückten Schülerstreich.

Jayden Wallace (18) überfuhr den Lehrer vermutlich unabsichtlich nach dem Streich. © Hall County Sheriff Office

Wie unter anderem die New York Post berichtet, machten sich vergangenen Donnerstagabend gegen 23.40 Uhr (Ortszeit) fünf Schüler (alle 18 Jahre) der North Hall High School auf dem Grundstück des Mathe-Lehrers in Gainesville zu schaffen. Demnach soll das Quintett jede Menge Toilettenpapier vor dem Haus verteilt haben.

Womit die Schüler offensichtlich nicht gerechnet hatten: Der Pädagoge bekam Wind von dem Streich und ging nach draußen, um den Teenagern die Leviten zu lesen. Als die fünf ihren Lehrer erblickten, stiegen sie in ihre am Straßenrand geparkten Autos und wollten flüchten.

Doch Hughes rannte ihnen hinterher, stolperte und fiel dabei auf die Straße. Schüler Jayden Wallace, der hinter dem Steuer eines Pick-ups saß, übersah den am Boden liegenden 40-Jährigen und überrollte ihn.

Er und zwei seiner Insassen stoppten sofort, um bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe zu leisten. Jason Hughes wurde anschließend mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Nur einen Tag später starb der US-Amerikaner im Northeast Georgia Medical Center in Gainesville.