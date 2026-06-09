Während der Hochzeit seiner Tochter: Vater der Braut bringt Gäste zum Weinen

USA - Es ist wohl einer der schönsten Tage im Leben: die eigene Hochzeit. Während der Feier von Miyah und Jaylin sorgte der Vater der Braut für viele Tränen - sogar beim Videografen.

Bei der Hochzeit von Jaylin und Miyah sorgte der Vater der Braut bei den Gästen für Tränen. © Screenshot/Instagram/iamjaylingoss

"Man konnte die Emotionen im ganzen Raum spüren", erklärte Tristian Brown, der die Feier in der US-Stadt Miami filmte.

Obwohl er bereits Hunderte Hochzeiten begleitet hatte, ließ ihn die Rede von Miyahs Vater besonders emotional werden, so USA Today.

Der Vater begann seinen Toast mit den Worten: "Jay, als ich dich zum ersten Mal traf, wusste ich sofort, dass du ein guter Mensch bist und dass du auf meine Tochter aufpassen wirst."

Sichtlich berührt musste er kurz innehalten und sich sammeln, bevor er fortfuhr: "Ich habe gesehen, wie du mir geholfen hast, mich um meine kranke Mutter zu kümmern. Als ich sah, wie du gemeinsam mit Miyah dabei geholfen hast, meine Mutter zu versorgen, hat mich das tief berührt. Du hättest das nicht tun müssen, aber du hast es getan, weil du meine Familie liebst. Dafür werde ich dir immer dankbar sein. Jetzt bist du für mich wie ein Sohn. Ich liebe dich."

Unter großem Applaus der Hochzeitsgesellschaft endete die Rede, die viele Gäste sichtlich emotional und gerührt zurückließ.