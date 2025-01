Während des Interviews: US-Rapper feuert Waffe aus der Hosentasche ab!

Rapper "2 Low" (46, l.) und Moderator Mike D. waren nach dem unbeabsichtigten Schuss geschockt. © Screenshot/YouTube/1 on 1 W/ Mike D podcast

Der 46-jährige Musiker "2 Low" war vergangene Woche zu Gast im Podcast "One on One with Mike D", um über seine Karriere und Zukunftspläne zu sprechen.

Nach rund 47 Minuten dann der Schreck: "2 Low" steckte eine Hand in seine Hosentasche, als plötzlich ein lauter Knall ertönte.

"Wer hat auf wen geschossen? Wurde jemand angeschossen?", fragte der Moderator kurz darauf, während der Rapper geschockt innehielt.

Schnell wurden die Fragen aus dem Off verneint. Wenig später zog "2 Low" die offenbar geladene Waffe teilweise aus seiner Hose, doch steckte sie wieder ein, als ein Crewmitglied schockiert ausrief: "Ah, was zum F**k!"