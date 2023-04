Während er Essen auslieferte: Mann (†49) bei "dämonischem" Angriff getötet und zerstückelt!

Florida - Eigentlich war er auf dem Weg zu seiner letzten Auslieferung am Abend und hoffte, bald wieder bei seiner Familie zu sein. Doch Randall Cooke (†49) sollte nicht mehr nach Hause zurückkehren. Stattdessen wurde er Opfer eines grausamen Verbrechens.

Der 49-Jährige nahm den Job nur an, um für ein Leben am Strand mit seiner Frau Kathy sparen zu können. © Facebook/Kathy L. Cooke

Am Abend des 19. Aprils lieferte Cooke, der im US-Bundesstaat Florida lebte, gegen 18.45 Uhr die letzte Bestellung des Tages aus. Kurz vorher schrieb er seiner Frau noch eine SMS und versicherte ihr, dass er in der Nähe und bald zuhause sei.

Seit dem hörte sie nie wieder etwas von ihm und meldete ihn später in der Nacht als vermisst, wie People berichtete.

Überwachungsaufnahmen hätten gezeigt, wie Cooke kurz nach der Nachricht an seine Frau Essen an das Haus eines gewissen Oscar Solis Jr. (30) lieferte. Am darauffolgenden Tag hätten die Aufnahmen dann Solis und eine andere Person gefilmt, wie sie Müllsäcke von dem Grundstück trugen.

Ermittler fanden und durchsuchten schließlich mehrere der Säcke und fanden darin menschliche Überreste. "Es war für sie mehrere Tage lang ein schrecklicher Anblick", erklärte Chris Nocco, der Sheriff von Pasco, über die Ermittler, die mit den Folgen des Mordes konfrontiert wurden. "Es war tough."

Aus Rücksicht auf die Familie des Opfers gab die Polizei nicht alle grausamen Details des Falls preis. "Das war dämonisch. Was er getan hat, war dämonisch", fasste Nocco am Dienstag auf einer Pressekonferenz zusammen.