Während Sohn (12) nichtsahnend in der Schule ist: Mutter räumt Wohnung leer und zieht aus

Copperas Cove (Texas/USA) - Erica Renee Sanders muss sich schon bald vor Gericht verantworten, nachdem sie am 17. Oktober ihre Wohnung ausräumte und dann, gemeinsam mit ihrem Partner Keven Dwyane Adams, auszog. Das Problem an der Sache: Ihr zwölfjähriger Sohn war zu diesem Zeitpunkt in der Schule - und wusste nichts von dem Umzug.

Keven Dwyane Adams und Erica Renee Sanders wurden beide festgenommen. © Copperas Cove Police Department

Wie People berichtete, wurde die Polizei an besagtem Tag gegen 17.18 Uhr alarmiert, nachdem der Junge nach der Schule zu Hause angekommen war und dort eine leere Wohnung vorgefunden hatte.

Nicht nur hatte seine Mutter die Schränke leer geräumt. Der Polizei zufolge sollen auch die Möbel aus dem Haus verschwunden sein. Als sich der Zwölfjährige am Morgen von seiner Mama verabschiedet hatte, habe die Wohnung noch ganz anders ausgesehen, erklärte der Schüler gegenüber den Beamten.

Als die Polizei Sanders und Adams schließlich ausfindig machen konnte, versuchte sich die Mutter herauszureden. So habe sie ihrem Bruder aufgetragen, den Jungen nach der Schule abzuholen und mit zu sich zu nehmen. Warum er nicht erschienen ist, könne sie sich auch nicht erklären.

Als die Ermittler mit ihm Kontakt aufnahmen, erklärte dieser jedoch, dass er von diesem Vorhaben nichts wisse.