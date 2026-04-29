Wegen Limo im Wasserbecher: Taco-Bell-Mitarbeiter greift zur Waffe

West Palm Beach (Florida/USA) - Aus einer lächerlichen Lappalie wurde am Montagmittag plötzlich ein schockierender Gewalt-Exzess: Ein Mitarbeiter einer Taco-Bell-Filiale im US-Bundesstaat Florida soll auf drei Kunden geschossen haben, weil eine Frau ihren Becher für Wasser kurzerhand mit Limonade auffüllte.

Ein Schuss soll sich gelöst haben, als der Mitarbeiter mit einer Waffe zuschlug. © Screenshot/Facebook/Robert Steiner

Wie People berichtet, begann alles mit einem Streit an der Theke. Zwei Kunden hatten nach einem Wasserbecher gefragt, doch statt Wasser zapfte eine von ihnen offenbar einfach ein Softgetränk.

Laut Polizeibericht brachte das den 20-jährigen Mitarbeiter D'Mari Jy'Quan Patterson komplett auf die Palme.

Es kam zu einer lautstarken Auseinandersetzung, bei der der Angestellte die Kunden aggressiv provoziert haben soll. Dann eskalierte die Situation völlig. Trotz eines Kollegen, der eingreifen wollte, griff Patterson zur Waffe.

Ein Kunde wurde mit der Pistole geschlagen, ein Schuss löste sich, ein weiteres Opfer wurde nur knapp verfehlt, als die Kugel durch ein Fenster ging. Panik brach im Restaurant aus.

Den drei Betroffenen gelang schließlich die Flucht. Sie schafften es noch, sich selbst in ein nahe gelegenes Krankenhaus zu fahren. Zwei von ihnen erlitten leichte Verletzungen.