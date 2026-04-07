Zugang verweigert: Mann sticht brutal auf Fitnessstudio-Mitarbeiter ein

Philadelphia (Pennsylvania/USA) - Ein Mann wurde im US-Bundesstaat Pennsylvania festgenommen, nachdem er brutal auf einen Fitnessstudio-Mitarbeiter eingestochen hat.

Davier Massey (28) wurde seither festgenommen. © Facebook/Screenshot/Cheltenham Township Police Dept., PA

Wie das Polizeirevier Cheltenham Township in einer Pressemeldung auf Facebook erklärte, wurde Davier Massey (28) kurz zuvor der Eintritt in das Sportcenter verweigert. Der Grund dafür ist aktuell noch unklar.

Was jedoch feststeht: Glücklich war er über die Entscheidung nicht. Und so griff er zu einer drastischen Maßnahme.

Am 2. April soll er mit einem Messer in das Studio spaziert sein, um dort auf einen Mitarbeiter einzustechen.

"Ein männlicher Patient wurde mit mehreren Stichwunden aufgefunden", erklärten die Beamten weiter. Er sei aufgrund seiner lebensbedrohlichen Verletzungen in ein lokales Traumazentrum gebracht worden.

Zwar habe Massey nach der brutalen Attacke noch versucht zu fliehen, allerdings kam er dabei nicht weit. Nicht fern vom Tatort konnte er von Polizisten gestellt und schließlich festgenommen werden. Er wird sich nun unter anderem wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung verantworten müssen.

Die Ermittlungen im Fall dauern weiterhin an.